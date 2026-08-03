Sevgili Yengeç, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve zihnini iş konularıyla dolduruyor. İlişkin varsa, gün boyu taşıdığın yorgunluğu partnerine anlatmadığın için o senin ona karşı soğuduğunu düşünebilir. Sen sadece yorgunsun ama o bunu bilmiyor. Bugün “bugün çok yoruldum, konuşmaya mecalim yok ama seninle ilgili bir sorun yok” gibi kısa bir cümle bile aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önleyecek. Açıklamak, uzun bir sessizlikten çok daha kolay.

Bekarsan, iş temponun içinde tanışmaya hiç yer bırakmadığını fark ediyorsun. Günün büyük kısmı işle geçiyor ve akşam eve döndüğünde kimseyle konuşacak enerjin kalmıyor. Bugün küçük bir mola vermeni, kendine iş dışında yarım saat ayırmanı öneririm. Aşkın gelebilmesi için önce ona bir aralık açman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…