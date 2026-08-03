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Yengeç Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve zihnini iş konularıyla dolduruyor. İlişkin varsa, gün boyu taşıdığın yorgunluğu partnerine anlatmadığın için o senin ona karşı soğuduğunu düşünebilir. Sen sadece yorgunsun ama o bunu bilmiyor. Bugün “bugün çok yoruldum, konuşmaya mecalim yok ama seninle ilgili bir sorun yok” gibi kısa bir cümle bile aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önleyecek. Açıklamak, uzun bir sessizlikten çok daha kolay.

Bekarsan, iş temponun içinde tanışmaya hiç yer bırakmadığını fark ediyorsun. Günün büyük kısmı işle geçiyor ve akşam eve döndüğünde kimseyle konuşacak enerjin kalmıyor. Bugün küçük bir mola vermeni, kendine iş dışında yarım saat ayırmanı öneririm. Aşkın gelebilmesi için önce ona bir aralık açman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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