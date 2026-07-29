Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında daha ciddi ve kararlı bir ruh haline girebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair somut bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Birlikte yaşamak, ortak plan yapmak ya da ilişkinin yönünü netleştirmek sana güven verebilir. Fakat iş ve kariyer konularına fazlasıyla odaklanıp partnerini ihmal etmemeye dikkat et. Yoğunluğunu ona karşı soğukluk gibi yansıtmamaya çalış.

Bekarsan, hedefleri olan, ne istediğini bilen biri bugün oldukça çekici gelebilir. Kendinden emin tavırlar seni etkileyebilir ama yalnızca statüsüne ya da başarısına bakma. Sana nasıl davrandığı, yanında ne hissettirdiği çok daha önemli. Kısacası özgeçmiş değil, karakter oku derim. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…