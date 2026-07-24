Sevgili Yengeç, Satürn bugün senin kariyer alanının tepesinde durağanlaşıyor ve zihnini mesleki konularla dolduruyor. Bu yoğunluk duygusal hayatına da yansıyor. İlişkin varsa, partnerin son zamanlarda dalgın olduğunu fark etmiştir. Sen ona ilgisiz davranmıyorsun, sadece kafan başka yerde. Bugün ona ne yaşadığını anlatmalısın. Neyle uğraştığını bildiğinde, senin sessizliğini yanlış yorumlamayacak.

Bekarsan, kariyerine verdiğin ağırlık aşkı arka plana itmiş durumda. Kendine ait zamanı işe ayırdığın için tanışmaya ve tanımaya vaktin kalmıyor. Bu tercihin yanlış olduğunu söylemiyorum, ancak dengeyi kurman gerekiyor. Haftada bir günü tamamen kendine ayırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…