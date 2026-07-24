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Yengeç Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Temmuz Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün senin kariyer alanının tepesinde durağanlaşıyor ve zihnini mesleki konularla dolduruyor. Bu yoğunluk duygusal hayatına da yansıyor. İlişkin varsa, partnerin son zamanlarda dalgın olduğunu fark etmiştir. Sen ona ilgisiz davranmıyorsun, sadece kafan başka yerde. Bugün ona ne yaşadığını anlatmalısın. Neyle uğraştığını bildiğinde, senin sessizliğini yanlış yorumlamayacak.

Bekarsan, kariyerine verdiğin ağırlık aşkı arka plana itmiş durumda. Kendine ait zamanı işe ayırdığın için tanışmaya ve tanımaya vaktin kalmıyor. Bu tercihin yanlış olduğunu söylemiyorum, ancak dengeyi kurman gerekiyor. Haftada bir günü tamamen kendine ayırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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