Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dilin nihayet çözülüyor. Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitirirken, haftalardır içine attığın duygular yeniden kelimelere dökülebiliyor. İlişkin varsa, günlerdir söylemek isteyip de bir türlü doğru anı bulamadığın o şeyi bugün nihayet dile getirebilirsin. İçinde biriktirdiğin duygular seni yoruyordu; bugün onları paylaştığında hem sen hem partnerin rahatlayacak. Susmak seni koruyor sanıyordun ama aslında ikinizin arasına görünmez bir duvar örüyordu. O duvarı bugün yıkabilirsin.

Bekarsan, uzun süredir hissettiğin ama kimseye söyleyemediğin bir duygu bugün su yüzüne çıkabilir. Çekingenliğin azalıyor ve içindekini ifade etmek sana daha kolay geliyor. Bu cesareti küçük bir adımla göstermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…