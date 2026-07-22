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Yengeç Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dilin nihayet çözülüyor. Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitirirken, haftalardır içine attığın duygular yeniden kelimelere dökülebiliyor. İlişkin varsa, günlerdir söylemek isteyip de bir türlü doğru anı bulamadığın o şeyi bugün nihayet dile getirebilirsin. İçinde biriktirdiğin duygular seni yoruyordu; bugün onları paylaştığında hem sen hem partnerin rahatlayacak. Susmak seni koruyor sanıyordun ama aslında ikinizin arasına görünmez bir duvar örüyordu. O duvarı bugün yıkabilirsin.

Bekarsan, uzun süredir hissettiğin ama kimseye söyleyemediğin bir duygu bugün su yüzüne çıkabilir. Çekingenliğin azalıyor ve içindekini ifade etmek sana daha kolay geliyor. Bu cesareti küçük bir adımla göstermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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