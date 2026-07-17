Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında köklerine ve yuvana dair bir özlem hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle evde geçirdiğiniz sade bir an, büyük bir jestten daha fazla anlam taşıyacak; birlikte yemek pişirmek ya da sadece aynı odada sessizce vakit geçirmek bile bugün bağınızı derinleştirecek. Gösterişten uzak, samimi anlar arıyorsun.

Bekarsan, seni gerçekten güvende hissettiren biri bugün dikkatini çekiyor; yüzeysel bir çekicilik seni tatmin etmiyor artık. İçini ısıtan, yanında rahatlayabildiğin biri arıyorsun. Bu arayışında acele etmene gerek yok, doğru his geldiğinde anlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…