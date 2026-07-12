Sevgili Yengeç, bugün gökyüzü kalbinden geçenlerle mantığın arasında uzun süredir kurmaya çalıştığın dengeyi bulmana yardımcı olabilir. İlişkisi olan Yengeçler, partnerleriyle gelecek planlarını konuşurken aynı hayalleri paylaştıklarını görmekten mutluluk duyabilir; alınacak ortak bir karar ilişkinize daha fazla güven duymanızı sağlayacak.

Bekar Yengeçler için aile çevresi ya da yakınlarının vesile olacağı bir tanışma gündeme gelebilir. İlk görüşmede oluşacak samimiyet, bu kişiyi daha yakından tanıma isteğini artırabilir ve beklenmedik şekilde güzel bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…