Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında geleceğe dair beklentilerini daha görünür hale getirebilir. Özellikle uzun süredir devam eden bir ilişkinin ya da yeni tanıştığın bir kişinin hayat planlarının seninkilerle ne kadar örtüştüğünü daha fazla düşünmeye başlayabilirsin.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinle yapılacak sıradan bir konuşma düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir arkadaşınızın taşınma haberi, evlilik kararı ya da çocuk sahibi olması üzerine yapılan sohbet sırasında birbirinizin geleceğe dair düşüncelerini daha net görebilirsiniz. Bazen insan karşısındaki kişiyi en çok başka hayat hikâyeleri konuşulurken tanır.

Bekar bir Yengeç burcuysan, seni etkileyen kişinin hayatında gerçekten sana yer açıp açmadığını fark edebilirsin. Yoğunluğunu anlatan biriyle, yoğun gününde bile sana vakit ayıran biri arasındaki fark bugün daha görünür olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…