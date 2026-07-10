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Yengeç Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Temmuz Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında geleceğe dair beklentilerini daha görünür hale getirebilir. Özellikle uzun süredir devam eden bir ilişkinin ya da yeni tanıştığın bir kişinin hayat planlarının seninkilerle ne kadar örtüştüğünü daha fazla düşünmeye başlayabilirsin.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinle yapılacak sıradan bir konuşma düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir arkadaşınızın taşınma haberi, evlilik kararı ya da çocuk sahibi olması üzerine yapılan sohbet sırasında birbirinizin geleceğe dair düşüncelerini daha net görebilirsiniz. Bazen insan karşısındaki kişiyi en çok başka hayat hikâyeleri konuşulurken tanır.

Bekar bir Yengeç burcuysan, seni etkileyen kişinin hayatında gerçekten sana yer açıp açmadığını fark edebilirsin. Yoğunluğunu anlatan biriyle, yoğun gününde bile sana vakit ayıran biri arasındaki fark bugün daha görünür olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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