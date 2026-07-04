Sevgili Yengeç, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün bir sevgi yumağından ziyade, sağlam bir hayat ortaklığı olarak görüyorsun. Birbirinizin hedeflerini desteklemek, ortak bir başarıya imza atmak ve sorumlulukları adilce paylaşmak aranızdaki bağı yıkılmaz bir kaleye çevirecek.

Bekar bir Yengeç burcu isen, sürekli kurtarılmayı bekleyen veya duygusal krizler yaratan flörtleri hayatından siliyorsun. Kendi hayatının lideri olmuş, başarılarıyla göz dolduran ve sana güven dolu bir zemin sunan dik duruşlu bir karakterle son derece ciddi ve saygın bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…