Sevgili Yengeç, partnerinle arana girmeye çalışan dış sesleri veya sosyal zorunlulukları kapının dışında bırakmak, sevgini koruma altına alıyor. Birbirinize ayırdığınız bu sessiz ve kaliteli zaman, aranızdaki şefkati çok derin, sağlam ve huzurlu bir zemine oturtacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, iletişimde netlik arayışındasın. Sözleri ve davranışları birbirini tutmayan, kafası karışık flörtleri hayatından uzaklaştırarak; sana güvenli bir sığınak vadeden, dürüst ve kendi hayatının sınırlarını iyi çizmiş bir karakterle sağlam bir iletişim kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…