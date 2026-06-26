Sevgili Yengeç, partnerinle aranda uzun süredir hassasiyet yaratan bir konuyu bugün iyimser ve cesur bir yaklaşımla çözüme kavuşturuyorsun. Savunmaya geçmeden duygularını ifade etmek, ilişkinin temelindeki şefkati sarsılmaz bir güvene dönüştürecek.

Bekar bir Yengeç burcu isen geçmişte kalan yaralarını cesaretle sarıp kalbini yeni ihtimallere açıyorsun. Seni anlayan, duygusal derinliğine saygı duyan ve adım atmaktan korkmayan dürüst bir karakterle, çok sağlıklı ve iyileştirici bir iletişimin temellerini atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…