Sevgili Yengeç, partnerinle birbirinize sunduğunuz bu duygusal güvenlik alanı, ilişkini dış dünyanın tüm streslerine karşı koruyor. Birlikte akşam yemeği hazırlamak veya sadece sarılıp günün özetini yapmak, ilişkinizin temelini sarsılmaz kılacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, oyun oynayan veya belirsiz mesajlar veren kişileri hayatından uzak tutuyorsun. Duygularını net ifade eden, sana değer verdiğini eylemleriyle kanıtlayan dürüst karakterle huzurlu bir yola adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...