Sevgili Yengeç, bugün partnerinle ilişkide kurtarıcı rolünden çıkıp eşit şartlarda bir iletişim kuruyorsun. Senin de dinlenmeye ve şımartılmaya ihtiyacın olduğunu görmesi, Chiron'un Boğa transitiyle aranızdaki şefkati çok daha adil bir noktaya taşıyacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, aşktaki kriterlerin değişiyor. Seni yoran dramalara değil, hayatını düzene sokmuş, sana güzellik ve stabilite katacak sağlam bir karaktere doğru çekici bir adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...