Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının coşkulu frekansıyla iş hayatındaki bu küçük zaferi partnerinle kutlamak, aranızdaki dostluk ve yoldaşlık hissini inanılmaz derecede derinleştiriyor. Başarıları paylaşabilmek ilişkinizi çok daha neşeli bir boyuta taşıyacak.

Eğer bekar bir Yengeç burcu isen, kendine ayırdığın keyifli akşam saatleri gökyüzünün desteğiyle sana hiç beklemediğin hoş bir tesadüf sunuyor. Etrafına yaydığın pozitif kutlama enerjisi, seninle aynı frekanstaki birinin dikkatini çekerek zarif bir tanışmaya kapı aralıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...