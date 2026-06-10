Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde tutkulu krizlerin yerini tamamen bir evlilik ya da ev arkadaşlığı rutini alıyor. Partnerinle faturaları ödemek, eksikleri konuşmak veya sadece aynı odada kendi telefonlarınıza bakarak sessizce oturmak sana hiçbir eksiklik hissettirmeyecek. Hatta aksine bu rutinin verdiği güven kalbini sıcacık yapacak.

Ama bekarsan, yalnızlığını bir sorun olarak değil, korunaklı bir sığınak olarak görüyorsun. Sosyal medyada flört aramak veya yeni tanışacağın birinin kaprislerini çekmek sana tamamen angarya geliyor. Bugün hayatında yeni bir sese değil, sadece yıllardır tanıdığın sağlam dostlarının varlığına ihtiyaç duyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...