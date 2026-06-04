Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Jüpiter'in şans dağıtan açısı, partnerinizle beraber sosyal ortamlarda adeta 'örnek çift' olarak parlamanızı sağlıyor. Katıldığınız davetlerde birlikte yaydığınız o uyumlu ve neşeli enerji, ilişkinize dışarıdan gelen harika iltifatlarla beslenerek aranızdaki romantik kıvılcımı yeniden ateşleyecektir.

Ama bekarsan, 'ben bugün evde oturacağım' deme lüksün kesinlikle yok. Arkadaşlarının ısrarla çağırdığı o partiye, toplantıya veya kalabalık etkinliğe mutlaka katılmalısın. Zira ortak dostların aracılığıyla tanışacağın, vizyonu geniş ve güler yüzlü kişi hayatının aşkı olmaya aday. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...