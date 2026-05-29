Sevgili Yengeç, bugün Ay Plüton sekstili duygusal dünyanda beklentilerini netleştirerek seni belirsizliklerden kurtaracaktır. İlişkin varsa, partnerinle günlük yaşamı paylaşmanın getirdiği derin şefkati yakından hissedeceksiniz. Birbirinize destek olmak aşkınızı parlatarak bağınızı sağlamlaştıracaktır.

Bekarsan, hayatını kolaylaştıran ve sana somut yardımlar sunan dürüst insanlara şans vereceksin. Sadece tatlı sözler söyleyenleri reddederek senin için icraata geçen çalışkan bir karakterle harika bir yola çıkacaksın. Emek veren bir insan kalbini hızla çalacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...