Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn karesi duygusal yaraları iyileştirme ve kalbini geçmişin yüklerinden arındırma temalarını ön plana çıkarıyor. Partnerinle arandaki eski kırgınlıkları tamamen geride bırakıp birbirinize sımsıkı sarılacağın şefkat dolu saatler yaşayacaksın. Birlikte gülüp eğlenmenin getirdiği hafiflik ilişkinize taze bir nefes aldıracaktır. Merhamet kalplerinizi iyileştirecektir.

Bekarsan, geçmişten gelen travmalarından tamamen arınıp kalbini tertemiz duygularla yeni insanlara açmaya hazır hale geleceksin. İçsel iyileşmeni tamamladığın için karşına çıkan insanlara ön yargısız yaklaşma fırsatı bulacaksın. Bu süreçte bol kahkaha ve yüksek enerjiyle dolu bir ilişkiye başlangıç yapmak, ruhunu bütünüyle şifalandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...