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Yengeç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Ağustos ayı emeğinin fiyatını konuşacağın bir dönem açıyor. 12 Ağustos’ta para ve kazanç evinde yaşanacak tam Güneş tutulması, gelirini büyütecek yeni bir yol açarken kendine biçtiğin değeri de sorguya çekiyor. Karşılığını alamadığın bir işten çekilebilir ya da bir yeteneğini hayatında ilk kez ücretlendirebilirsin. 11 Ağustos’ta Mars’ın burcuna girmesi tam bu noktada devreye giriyor ve pazarlık masasında sana geri adım attırmıyor. Konuşurken sesinin titremediğini duyduğunda kendine bakışın kalıcı olarak değişecek.

Ortalarda kısa bir yavaşlama var. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün gerginliği enerjini birkaç günlüğüne düşürebilir, kendini nedensiz yorgun hissedebilirsin. Bu günleri zorlamadan geçirirsen 20 Ağustos’taki İlk Dördün seni yeniden hızlandıracak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde gökyüzü uzaklar ve inançlar evini aydınlatıyor. 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması, ilişkilerine çok daha geniş bir çerçeveden baktıracak. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle hayata bakışınızın nerede örtüşüp nerede ayrıştığını konuşacak, ortak bir gelecek planında uzlaşacaksınız. Duygusal bağının üstüne bir de zihinsel ortaklık eklenecek. Ama eğer bekarsan, bir tatil dönüşünde, başka bir şehirden gelen ya da yurt dışı bağlantılı biriyle aranda mesafeyi önemsizleştiren bir ilgi başlayabilir. Alışkın olduğun çevrenin dışından gelen bu kişi, kalbini hiç hesaplamadığın bir güzergaha sokacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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