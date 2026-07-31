Sevgili Yengeç, bu Ağustos ayı emeğinin fiyatını konuşacağın bir dönem açıyor. 12 Ağustos’ta para ve kazanç evinde yaşanacak tam Güneş tutulması, gelirini büyütecek yeni bir yol açarken kendine biçtiğin değeri de sorguya çekiyor. Karşılığını alamadığın bir işten çekilebilir ya da bir yeteneğini hayatında ilk kez ücretlendirebilirsin. 11 Ağustos’ta Mars’ın burcuna girmesi tam bu noktada devreye giriyor ve pazarlık masasında sana geri adım attırmıyor. Konuşurken sesinin titremediğini duyduğunda kendine bakışın kalıcı olarak değişecek.

Ortalarda kısa bir yavaşlama var. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün gerginliği enerjini birkaç günlüğüne düşürebilir, kendini nedensiz yorgun hissedebilirsin. Bu günleri zorlamadan geçirirsen 20 Ağustos’taki İlk Dördün seni yeniden hızlandıracak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde gökyüzü uzaklar ve inançlar evini aydınlatıyor. 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması, ilişkilerine çok daha geniş bir çerçeveden baktıracak. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle hayata bakışınızın nerede örtüşüp nerede ayrıştığını konuşacak, ortak bir gelecek planında uzlaşacaksınız. Duygusal bağının üstüne bir de zihinsel ortaklık eklenecek. Ama eğer bekarsan, bir tatil dönüşünde, başka bir şehirden gelen ya da yurt dışı bağlantılı biriyle aranda mesafeyi önemsizleştiren bir ilgi başlayabilir. Alışkın olduğun çevrenin dışından gelen bu kişi, kalbini hiç hesaplamadığın bir güzergaha sokacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…