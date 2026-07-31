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Yengeç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ağustos ayında bedeninin enerji seviyesi günlere göre daha belirgin şekilde değişebilir. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesi hareket isteğini artırırken kaslarda gerilim ve fiziksel yorgunluk da yaratabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi özellikle yoğun tempoda dinlenme ihtiyacını artıracaktır.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması uyku düzeni ve zihinsel dinlenme konusunda daha hassas bir dönem başlatabilir. Ayın son günlerinde çalışma ile dinlenme arasındaki dengeyi korumak, bedeninin toparlanmasını kolaylaştıracaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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