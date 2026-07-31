Sevgili Yengeç, Ağustos ayında bedeninin enerji seviyesi günlere göre daha belirgin şekilde değişebilir. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesi hareket isteğini artırırken kaslarda gerilim ve fiziksel yorgunluk da yaratabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi özellikle yoğun tempoda dinlenme ihtiyacını artıracaktır.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması uyku düzeni ve zihinsel dinlenme konusunda daha hassas bir dönem başlatabilir. Ayın son günlerinde çalışma ile dinlenme arasındaki dengeyi korumak, bedeninin toparlanmasını kolaylaştıracaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…