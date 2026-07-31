Sevgili Yengeç, 11 Ağustos’ta Mars’ın burcuna girmesiyle duygularını saklama huyun geride kalıyor. Bu ay ne istediğini söyleyebilen bir Yengeç olacaksın. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün gerginliği aranızda kısa süreli bir bulanıklık yaratabilir, söylediklerin yanlış anlaşılabilir. O birkaç günü sessizce geçirip 28 Ağustos’taki tutulmayı beklersen, geleceğe dair ortak bir tasarı kurmanız çok daha kolay olacak. Uzaklar evindeki bu tutulma, ikinizin de aynı ufka baktığını gösterecek.

Eğer kalbin boşsa, ağustos seni tanıdık çevrenin dışına çıkarıyor. Bir tatil dönüşünde, başka bir şehirden gelen ya da farklı bir dilde büyümüş biriyle aranda mesafeyi anlamsızlaştıran bir ilgi başlayabilir. Tanıdık düzenini bozan bu kişi, sana hiç denemediğin bir yakınlık biçimi öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…