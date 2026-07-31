article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey Ağustos Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 11 Ağustos’ta Mars’ın burcuna girmesiyle duygularını saklama huyun geride kalıyor. Bu ay ne istediğini söyleyebilen bir Yengeç olacaksın. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün gerginliği aranızda kısa süreli bir bulanıklık yaratabilir, söylediklerin yanlış anlaşılabilir. O birkaç günü sessizce geçirip 28 Ağustos’taki tutulmayı beklersen, geleceğe dair ortak bir tasarı kurmanız çok daha kolay olacak. Uzaklar evindeki bu tutulma, ikinizin de aynı ufka baktığını gösterecek.

Eğer kalbin boşsa, ağustos seni tanıdık çevrenin dışına çıkarıyor. Bir tatil dönüşünde, başka bir şehirden gelen ya da farklı bir dilde büyümüş biriyle aranda mesafeyi anlamsızlaştıran bir ilgi başlayabilir. Tanıdık düzenini bozan bu kişi, sana hiç denemediğin bir yakınlık biçimi öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın