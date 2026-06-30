Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayında zihinsel yorgunluğunda ve iletişim enerjinde belirgin yavaşlamalar yaşayacaksın. 21 Temmuz tarihinde Merkür'ün kendi burcunda durağan pozisyona geçmesi nedeniyle zihninin aniden duraksamaya ihtiyaç duyduğunu ve karar vermekte zorlandığını hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda içe dönüp sana zihinsel bir detoks fırsatı vermesini sağlayacak.

Özellikle artan düşünce trafiği ve kendini ifade etme çabası, baş ve mide bölgelerini doğrudan yoracak. Günlük temponun zihinsel ağırlığı nedeniyle, bu ay sessiz kalmaya ve ekranlardan uzak duracağın aralıkları planlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…