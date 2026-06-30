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Yengeç Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayında zihinsel yorgunluğunda ve iletişim enerjinde belirgin yavaşlamalar yaşayacaksın. 21 Temmuz tarihinde Merkür'ün kendi burcunda durağan pozisyona geçmesi nedeniyle zihninin aniden duraksamaya ihtiyaç duyduğunu ve karar vermekte zorlandığını hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda içe dönüp sana zihinsel bir detoks fırsatı vermesini sağlayacak.

Özellikle artan düşünce trafiği ve kendini ifade etme çabası, baş ve mide bölgelerini doğrudan yoracak. Günlük temponun zihinsel ağırlığı nedeniyle, bu ay sessiz kalmaya ve ekranlardan uzak duracağın aralıkları planlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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