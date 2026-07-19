Sevgili Yengeç, 22 Temmuz'a kadar Güneş hâlâ burcunda, bu da seni haftanın ilk günlerinde dikkat merkezi yapıyor. 23 Temmuz'da Merkür'ün tam da burcunda direkt harekete geçmesi senin için özellikle güçlü bir gün; hafta başından beri ertelediğin bir açıklamayı yapman için doğru zaman geliyor. Aylardır kafanı meşgul eden bir aile veya ev konusu da çözüme yaklaşabilir.

Maddi olarak ise Merkür retrosunun bitmesiyle bekleyen bir maaş, fatura ya da sözleşme konusu çözülüyor. Özellikle 23 Temmuz'dan sonra bu konuda büyük bir rahatlama hissedebilirsin.

İlişkisi olan Yengeç burçları için ev ve aile temalı konuşmalar bu hafta ilişkiyi güçlendirebilir. Bekar Yengeç burçları ise uzun zamandır tanıdığı ama farklı bir gözle bakmadığı birine karşı beklenmedik hisler geliştirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…