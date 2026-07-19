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Yengeç Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta kalbin evinin eşiğinde geziniyor. Güneş hâlâ burcundayken 23 Temmuz'da Merkür de senin bölgende ileri harekete geçince, duygularını ifade etmek her zamankinden kolaylaşıyor. İlişkin varsa, 'biz nereye gidiyoruz', 'gelecekte ne var' gibi derin sulara açılan konuşmalar bu hafta ilişkini bir üst basamağa taşıyabilir; yeter ki geçmişin kırgınlıklarını bugüne taşıma huyundan bir haftalığına vazgeç. Kabuğuna çekilirsen partnerin bunu soğukluk sanabilir, oysa sen sadece hissetmeye çalışıyorsun; bunu ona söylemek bile ilişkine iyi gelecek. 

Bekar Yengeçler ise bu hafta uzağa bakmaya gerek duymayacak. Çoktandır çevrende olan, belki bir arkadaşın belki eski bir tanıdığın, birden farklı bir ışıkla parlayabilir. Tanıdık olmak bu sefer sıradanlık değil, tam tersine güven demek; kalbini korkusuzca aralayabileceğin biriyle karşılaşabilirsin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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