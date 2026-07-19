Sevgili Yengeç, bu hafta kalbin evinin eşiğinde geziniyor. Güneş hâlâ burcundayken 23 Temmuz'da Merkür de senin bölgende ileri harekete geçince, duygularını ifade etmek her zamankinden kolaylaşıyor. İlişkin varsa, 'biz nereye gidiyoruz', 'gelecekte ne var' gibi derin sulara açılan konuşmalar bu hafta ilişkini bir üst basamağa taşıyabilir; yeter ki geçmişin kırgınlıklarını bugüne taşıma huyundan bir haftalığına vazgeç. Kabuğuna çekilirsen partnerin bunu soğukluk sanabilir, oysa sen sadece hissetmeye çalışıyorsun; bunu ona söylemek bile ilişkine iyi gelecek.

Bekar Yengeçler ise bu hafta uzağa bakmaya gerek duymayacak. Çoktandır çevrende olan, belki bir arkadaşın belki eski bir tanıdığın, birden farklı bir ışıkla parlayabilir. Tanıdık olmak bu sefer sıradanlık değil, tam tersine güven demek; kalbini korkusuzca aralayabileceğin biriyle karşılaşabilirsin.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…