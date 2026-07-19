Sevgili Yengeç, 22 Temmuz'a kadar Güneş burcunda, 23 Temmuz'da Merkür de senin bölgende düz harekete geçince finansal konularda inisiyatif tamamen sende oluyor; kendi emeğinle, kişisel bir girişimle ya da kendini pazarlama becerinle kazanç sağlayabilirsin. Bu hafta cüzdanının kaderini başkasına değil, kendi kararlarına bırakıyorsun. Yalnız kendine yatırım yaparken keseni de zorlamamaya dikkat et, ölçüyü koru.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…