Sevgili Yengeç, 22 Temmuz'a kadar Güneş burcunda olduğu için bu hafta miden duygularınla doğrudan konuşuyor; kaygılı ya da telaşlı olduğun anlarda sindirimin de bundan payını alabilir. 23 Temmuz'da Merkür'ün düzelmesiyle içindeki gerginlik yatışırken, ağır ve acele yenen öğünler yerine sıcak ve hafif tabaklar mideni rahatlatacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…