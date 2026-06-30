Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayı senin için kişisel markanı ve dışarıya yansıttığın profesyonel imajını baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir terfi sürecini, bireysel sunumlarını veya yöneticilerinle yaşadığın ifade krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan kişisel projelerini imzalarken, liderlik yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında kendin odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru yapacağın sağlam atılımlara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu kararlı duruşun, yakın zamanda alacağın bireysel başarılarla taçlanarak karşına çok daha saygın bir ünvan çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her cesur adım, seni sektöründe daha belirgin hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…