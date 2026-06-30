Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayı duygusal dünyanda adeta güven ve derinliğin birleşmesiyle şekillenecek. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı, partnerinle arandaki ortak paylaşımları ve mahremiyeti çok daha şeffaf bir hale getirecek. İlişkini gizli korkulardan arındırırken, birlikte çok daha köklü bir bağ kuracaksın.

Eğer kalbin boşsa, bu ay tamamen tesadüfi krizlerden hiç beklemediğin, son derece derin bir aşk doğacak. Gözlem yeteneği ile dikkatini çeken, sezgisel biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok tutkulu bir flörte dönüşecek. Gözlerden uzak mekanlarda yapacağınız sır dolu görüşmeler, kalbinin çok daha hızlı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…