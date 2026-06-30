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Yengeç Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayı duygusal dünyanda adeta güven ve derinliğin birleşmesiyle şekillenecek. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı, partnerinle arandaki ortak paylaşımları ve mahremiyeti çok daha şeffaf bir hale getirecek. İlişkini gizli korkulardan arındırırken, birlikte çok daha köklü bir bağ kuracaksın.

Eğer kalbin boşsa, bu ay tamamen tesadüfi krizlerden hiç beklemediğin, son derece derin bir aşk doğacak. Gözlem yeteneği ile dikkatini çeken, sezgisel biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok tutkulu bir flörte dönüşecek. Gözlerden uzak mekanlarda yapacağınız sır dolu görüşmeler, kalbinin çok daha hızlı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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