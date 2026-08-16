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Yengeç Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için iniş çıkışlı geçiyor. Pazartesi Mars senin burcunda Neptün’le kare kuruyor ve günlerdir yüksek olan enerjin bir anda düşebilir. Ancak salıdan itibaren toparlanıyor, Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçtiğinde üretme isteğin geri geliyor. Perşembe günü İlk Dördün, kimliğin ve duruşunla ilgili bir eşiğe getiriyor seni. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise iletişim alanın canlanıyor; önümüzdeki ay konuşmalar, yazışmalar ve kısa yolculuklar öne çıkacak.

Maddi olarak ise hafta başında gerçekçi olmalısın, çünkü bir harcamayı gözünde küçültme riskin var. Hafta ortasından sonra keyif aldığın bir işten kazanç mümkün; bir yeteneğin sana para kazandırabilir.

Aşk hayatında duyguların seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, pazartesi olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin var; kuruntuyla gerçeği ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, hafta ortasından itibaren seni güldüren biri kalbini çalabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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