Sevgili Yengeç, ev işlerini ya da günlük rutinini bugün yeniden düzenlemek sana iyi gelir; Ay'ın Başak'a geçmesi pratik çözümler bulma yeteneğini güçlendiriyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise ailede ya da ev ortamında beklenmedik bir değişikliğin aniden gündeme gelmesine neden olabilir; bu değişikliğe esnek yaklaşmak seni rahatlatır.

Maddi olarak ev bütçeni gözden geçirmek için bugün uygun bir gün; küçük bir tasarruf kalemi fark edebilirsin. Beklenmedik bir masraf çıkarsa paniklemeden ailece konuşmak çözümü hızlandırır.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün pratik bir jestle ona destek olman duygusal bağınızı güçlendiriyor. Yalnızsan, aile çevrenden ya da günlük rutininden aniden biri dikkatini çekebilir; bu ani ilgiyi yargılamadan gözlemlemen yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…