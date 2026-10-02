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Yengeç Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda azalan evresine girerken bugün kendine dair bir şeyi geride bırakma ihtiyacı hissedebilirsin. İşinde seni yoran bir alışkanlığı, fazla üstlendiğin bir sorumluluğu ya da kimseye söyleyemediğin bir yükü bırakmak için uygun bir gün. Yaratıcılık alanında retroya başlayan Venüs, yarım bıraktığın bir projeyi yeniden ele almanı öneriyor; eski bir fikir bugün yeni bir anlam kazanabilir.

Maddi olarak Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık para konusunda bir güç mücadelesine işaret ediyor. Ortak bir hesap, borç ya da miras konusunda sesini yükseltmek yerine belgelerle konuşman seni güçlü kılar.

Gelelim aşka. Venüs romantizm alanında geri harekete başlıyor ve geçmişteki bir aşk hikayesi yeniden aklına gelebilir. İlişkindeysen partnerinle sadece eğlenmek için bir akşam planlamak aranızdaki ciddiyeti biraz hafifletir. Bekar bir Yengeç için eski bir flört geri dönebilir; bu kez gerçekten ne istediğini bilerek hareket et.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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