Sevgili Yengeç, Boğa burcunda konaklamaya devam eden Ay, ev ve aile konularında sana beklenmedik bir huzur getiriyor; bugün evinle ilgili küçük bir düzenleme yapmak içini rahatlatacak. Maddi olarak ailenle ilgili bir konuda ortak bir karar almak için bugün uygun bir gün, çünkü Boğa'nın etkisi herkesi daha sakin ve gerçekçi kılıyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci günü, seni koruma içgüdünü bugün biraz daha öne çıkarabilir.

Gelelim aşka. İlişkin olan Yengeçler, bugün partnerinle birlikte geçirdiğin sakin bir an, aranızdaki bağı pekiştirecek. Bekar Yengeç ise duygularını bugün olduğu gibi göstermekten çekinmezse, karşılık bulma ihtimali yüksek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…