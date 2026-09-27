Sevgili Yengeç, günün ilk yarısında içinde biriken bir isteği partnerinle paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi bu cesareti besliyor. Akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle gelen rahatlama, ilişkinizde tanıdık bir huzur yaratacak.

Bekar Yengeçler, bugün tanıdık bir çevrede beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir; bu yakınlaşmayı hemen isimlendirmeden yaşaması, ona doğal bir başlangıç sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…