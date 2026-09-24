Sevgili Yengeç, Ay'ın Balık'taki seyrinin devam etmesi bugün duygusal bağını daha da derinleştiriyor; partneriyle kurduğun bu bağın gün geçtikçe güçlendiğini fark edebilirsin. Bu yakınlık bugün ikinize de iyi gelecek ve gelecek planlarınızı konuşmanız için uygun bir zemin oluşturacak.

Bekar Yengeçler ise dün hatırladığı bir duyguyu bugün yeniden gündemine alabilir; bu duyguyu bastırmak yerine üzerine düşünmesi ona iyi gelecek. Geçmişle bugünü karşılaştırırken kendine karşı nazik olması, sağlıklı bir sonuca ulaşmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…