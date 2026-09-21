Sevgili Yengeç, ilişkisi olan Yengeçler kendini bugün biraz anlaşılmamış hissedebilir; Ay'ın Kova'daki konumunun getirdiği bu gerilim geçici, kalıcı bir sorun değil. Neye ihtiyaç duyduğunu partnerine açıkça söylemesi işe yarayacak.

Bekar Yengeçler ise aceleye getirmeden gözlemlemeye devam etmenin bugün daha doğru olduğunu fark edebilir; ilk izlenime güvenmek yerine zamana bırakması ona daha sağlıklı bir başlangıç sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…