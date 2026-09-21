Sevgili Yengeç, senden istenenle kendi doğal temponun arasında bugün küçük bir uyumsuzluk hissedebilirsin; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı oluşturuyor. Zorlamadan, kendi hızında ilerleyerek bu farkı kapatman mümkün, aceleye getirilen bir adım bugün seni yorar.

Maddi olarak bir bütçe kalemi bugün beklediğinden farklı çıkabilir; belki bir ödeme tarihi kaydı yeniden gözden geçirilmek zorunda kalır. Küçük bir ayarlamayla dengeyi yeniden kurmak elinde.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, kendini bugün biraz anlaşılmamış hissedebilir; bu geçici bir uyumsuzluk, kalıcı bir sorun değil, neye ihtiyaç duyduğunu açıkça söylemek işe yarar. Bekar Yengeçler ise aceleye getirmeden gözlemlemeye devam etmenin bugün daha doğru olduğunu fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…