Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde sorumluluklarınızın ağırlaştığı hissini güçlendirebilir; bir otorite figürüyle beklenmedik ciddi bir görüşme yapmanız gerekebilir. Chiron'un Koç'a dönüşü, bir iş arkadaşınızın savunmasız anını görmenizi ve ona destek olmanızı sağlayabilir.

Aile bütçesiyle ilgili bugün duygusal değil, rakamlara dayalı bir karar vermeniz gerekebilir. Gece saatlerinde Yay'daki İlk Dördün, ev ya da aileyle ilgili ertelediğiniz bir adımı atmanız için size gereken cesareti verecek.

Ev ya da aile planlarına dair rahatsız edici ama gerekli bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; bu konuşmadan kaçınmak yerine yüzleşmeniz aranızdaki güveni pekiştirecek. Yengeçlerin bekar olanları, tanıştığı kişinin ilk bakışta ciddi, hatta soğuk görünen tavrının ardında aslında derin bir hassasiyet sakladığını fark edebilir; zaman tanırsanız gerçek yüzünü görüp değer verebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…