Sevgili Yengeç, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'teki son etkisi duygularınızı yoğunlaştırıyor; kariyerde bir meseleyi içinize atma eğiliminiz olabilir. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte daha hafif, daha açık bir ruh haline geçebilirsiniz.

Para konusunda gün içinde güvenlik ihtiyacınız ağır basabilir, harcamalarınızı sıkı tutarsınız. Akşama doğru bu tutum biraz gevşeyebilir; küçük bir keyif için kendinize izin vermek bütçenizi sarsmayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler gün içinde partnerinden yakınlık beklerken akşam saatlerinde bu ihtiyacı daha rahat ifade edebilir. Bekar Yengeçler için sürpriz uzaktan değil çok yakınınızdan gelebilir; belki de aylardır tanıdığınız ama hiç bu gözle bakmadığınız biri, tanıdık bir ortamda aniden fark edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…