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Yengeç Burcu right-white
16 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.09.2026 - 14:42
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 16 Eylül Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'teki son etkisi duygularınızı yoğunlaştırıyor; kariyerde bir meseleyi içinize atma eğiliminiz olabilir. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte daha hafif, daha açık bir ruh haline geçebilirsiniz.

Para konusunda gün içinde güvenlik ihtiyacınız ağır basabilir, harcamalarınızı sıkı tutarsınız. Akşama doğru bu tutum biraz gevşeyebilir; küçük bir keyif için kendinize izin vermek bütçenizi sarsmayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler gün içinde partnerinden yakınlık beklerken akşam saatlerinde bu ihtiyacı daha rahat ifade edebilir. Bekar Yengeçler için sürpriz uzaktan değil çok yakınınızdan gelebilir; belki de aylardır tanıdığınız ama hiç bu gözle bakmadığınız biri, tanıdık bir ortamda aniden fark edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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