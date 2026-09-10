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Yengeç Burcu right-white
11 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 11 Eylül Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Başak Yeni Ayı bugün yakın çevren, iletişim ve günlük koşturmaların üzerinde etkili olabilir; duygusal tarafın da ağır basabilir ve küçük bir söz bile seni normalden fazla etkileyebilir. Yakınlarınla vakit geçirmek, günü daha hafif atlatmanı sağlar. İş tarafında Merkür Terazi’nin etkisiyle sabırlı olman gereken bir gelişme yaşanabilir.

Parasal olarak ev ile ilgili bir gideri gözden geçirmen gerekebilir. Aşk tarafında ise Venüs’ün Akrep’teki ilerleyişi geçmişten bir anıyı akla getirip duygularını harekete geçirebilir; bunu içine atmak yerine paylaş. Bekarsan, tanıdık bir çevrede biriyle yakınlaşman mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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