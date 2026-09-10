Sevgili Yengeç, Başak Yeni Ayı bugün yakın çevren, iletişim ve günlük koşturmaların üzerinde etkili olabilir; duygusal tarafın da ağır basabilir ve küçük bir söz bile seni normalden fazla etkileyebilir. Yakınlarınla vakit geçirmek, günü daha hafif atlatmanı sağlar. İş tarafında Merkür Terazi’nin etkisiyle sabırlı olman gereken bir gelişme yaşanabilir.

Parasal olarak ev ile ilgili bir gideri gözden geçirmen gerekebilir. Aşk tarafında ise Venüs’ün Akrep’teki ilerleyişi geçmişten bir anıyı akla getirip duygularını harekete geçirebilir; bunu içine atmak yerine paylaş. Bekarsan, tanıdık bir çevrede biriyle yakınlaşman mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…