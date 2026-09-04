Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde biraz kendi halinde kalmak isteyebilirsin. Etrafında konuşmalar dönse de senin aklın bitirmen gereken bir işte ya da hazırlanman gereken bir görüşmede olabilir. Mümkünse bu saatleri çok bölmeden çalış; böylece sonrasında kafan rahat eder. Saat 17.30’da Ay senin burcuna geçiyor ve o noktadan sonra söz biraz sende. Canın eve gitmek istiyorsa git, dışarı çıkmak istiyorsan çık. Başkalarının programına uymak için kendi istediğini ikinci plana atma.

Maddi konularda uzun zamandır kullandığın kişisel bir eşyanı yenilemek isteyebilirsin. Eskisi hala işini görüyorsa sırf yenisini beğendin diye değiştirmek zorunda değilsin. Birkaç gün düşünüp öyle karar ver.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin sana daha fazla zaman ayırmasını bekleyebilirsin. Bunu belli etmesini beklemek yerine “bugün seni görmek istiyorum” demek işi kolaylaştırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni bir süredir merak eden biri sonunda konuşmak için bir bahane bulabilir. Sen de merak ediyorsan sorularını sor; bütün işi ona bırakma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…