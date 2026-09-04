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Yengeç Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde biraz kendi halinde kalmak isteyebilirsin. Etrafında konuşmalar dönse de senin aklın bitirmen gereken bir işte ya da hazırlanman gereken bir görüşmede olabilir. Mümkünse bu saatleri çok bölmeden çalış; böylece sonrasında kafan rahat eder. Saat 17.30’da Ay senin burcuna geçiyor ve o noktadan sonra söz biraz sende. Canın eve gitmek istiyorsa git, dışarı çıkmak istiyorsan çık. Başkalarının programına uymak için kendi istediğini ikinci plana atma.

Maddi konularda uzun zamandır kullandığın kişisel bir eşyanı yenilemek isteyebilirsin. Eskisi hala işini görüyorsa sırf yenisini beğendin diye değiştirmek zorunda değilsin. Birkaç gün düşünüp öyle karar ver.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin sana daha fazla zaman ayırmasını bekleyebilirsin. Bunu belli etmesini beklemek yerine “bugün seni görmek istiyorum” demek işi kolaylaştırır. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni bir süredir merak eden biri sonunda konuşmak için bir bahane bulabilir. Sen de merak ediyorsan sorularını sor; bütün işi ona bırakma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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