Sevgili Yengeç, sabah çevrenle temas halinde olmak sana kolay gelirken günün ilerleyen saatlerinde biraz yalnız kalma isteğin artabilir. Ay gizli alanına geçtiğinde dışarıdaki hareketten çok kendi düşüncelerine dönmek isteyebilirsin. İnsanlarla konuşman gereken işleri erken saatlerde tamamlamak, sonrasında sessizce çalışabileceğin görevlere yönelmek işini kolaylaştırır. Mars burcunda olduğu için enerjin yüksek, fakat bunu sürekli dışarı harcamak zorunda değilsin.

Maddi konularda kafanda yaptığın bir hesap seni meşgul edebilir. Bir ayrıntıyı gözden kaçırdığını düşünüyorsan güvendiğin birinden fikir almak faydalı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, gün içinde sessizleşmen partnerinin kafasında soru işareti yaratabilir; yalnız kalmak istediğini açıkça söylemen yeterli. Bekar bir Yengeç burcu isen, uzun süredir adını koyamadığın bir hissin kime ait olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…