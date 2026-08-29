Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve gözler yeniden üzerine çevriliyor. Son iki günün duygusal havası dağılıyor, yerine iş odaklı bir enerji geliyor. İş hayatında bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de mesleki bir gelişmeyi destekliyor, bugün hazırlığını yapmalısın.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir konu bugün netleşiyor. Ücret, ödeme ya da teklif konuşman gerekiyorsa bunu daha rahat yapabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…