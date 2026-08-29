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Yengeç Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve gözler yeniden üzerine çevriliyor. Son iki günün duygusal havası dağılıyor, yerine iş odaklı bir enerji geliyor. İş hayatında bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de mesleki bir gelişmeyi destekliyor, bugün hazırlığını yapmalısın.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir konu bugün netleşiyor. Ücret, ödeme ya da teklif konuşman gerekiyorsa bunu daha rahat yapabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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