Sevgili Yengeç, haftaya yoğun bir iletişim trafiğiyle başlanabilir. Güneş–Mars sekstili bir başvuruyu tamamlamak, sunum hazırlamak, görüşme ayarlamak veya beklenen cevabın peşine düşmek için gereken hareketi sağlayabilir. Cuma civarında işte yapılacak bir toplantı ya da ek görev, evde daha önce verilmiş bir sözle çakışabilir. İki tarafı da son dakikaya kadar idare etmeye çalışmak yerine hangi planın değişebileceğini erkenden belirlemek daha rahatlatıcı olabilir.

Para tarafında keyif için yapılan bir programın maliyeti hafta ortasında beklenenden fazla çıkabilir. Bilet, rezervasyon, ulaşım ya da sonradan eklenen ücretler toplam bütçeyi değiştirebilir. Plan tamamen bozulmadan hangi kalemin çıkarılabileceğine bakmak daha pratik olabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa ev, aile veya hafta sonu programı üzerinden küçük bir anlaşmazlık yaşanabilir. Bütün sorumluluğun tek kişide toplanması yerine yapılacak işleri paylaşmak ikinizi de rahatlatabilir. Bekarsan yakın çevreden gelen bir davette yeni biriyle tanışmak mümkün; yalnızca tanışma ihtimali için değil, gerçekten katılma isteğine göre karar vermek daha doğru olur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…