Sevgili Yengeç, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması ev ile iş arasındaki dengeyi bugün senin için biraz zorlaştırabilir; belki bir yakının senden yardım istiyor, belki iş yerinde birine destek oluyorsun. Sabahki yumuşak açı bu dengeyi kurmanı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla bir aile üyesiyle ya da yakın bir arkadaşla küçük bir yanlış anlama yaşanabilir; savunmaya geçmeden dinlemek en doğrusu. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle her şey yerine oturuyor.

Maddi olarak Venüs'ün geri hareketi seni ev bütçesiyle ilgili eski bir kararı yeniden düşünmeye itiyor. Öğleden sonraki gerginlik beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; ailece konuşup çözmek en pratik yol. Akşama doğru bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Gelelim aşka. Bir ilişkin varsa Yengeç, partnerinle bugün içinde biriken bir duyguyu paylaşma ihtiyacı duyabilirsin; sabahki sezgisel hava bu konuşmayı kolaylaştırıyor. Günün bir yerinde ailenin ya da yakın çevrenin tanıştırdığı biri, tek olanların dikkatini çekebilir; Venüs'ün retrosu geçmişten bir ismi de hatırına getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…