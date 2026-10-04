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Yengeç Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması ev ile iş arasındaki dengeyi bugün senin için biraz zorlaştırabilir; belki bir yakının senden yardım istiyor, belki iş yerinde birine destek oluyorsun. Sabahki yumuşak açı bu dengeyi kurmanı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla bir aile üyesiyle ya da yakın bir arkadaşla küçük bir yanlış anlama yaşanabilir; savunmaya geçmeden dinlemek en doğrusu. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle her şey yerine oturuyor.

Maddi olarak Venüs'ün geri hareketi seni ev bütçesiyle ilgili eski bir kararı yeniden düşünmeye itiyor. Öğleden sonraki gerginlik beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; ailece konuşup çözmek en pratik yol. Akşama doğru bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Gelelim aşka. Bir ilişkin varsa Yengeç, partnerinle bugün içinde biriken bir duyguyu paylaşma ihtiyacı duyabilirsin; sabahki sezgisel hava bu konuşmayı kolaylaştırıyor. Günün bir yerinde ailenin ya da yakın çevrenin tanıştırdığı biri, tek olanların dikkatini çekebilir; Venüs'ün retrosu geçmişten bir ismi de hatırına getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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