Sevgili Yengeç, ev ve aile sorumlulukların ile kariyer hedeflerin arasında sıkışmış hissedebilirsin. Satürn'ün Güneş'e karşıt duruşu özellikle bir yöneticinin talepleri ya da iş yükü aile zamanına taştığında kendini gösterebilir. Bugün sınırlarını net çizmek ve ev halkından destek istemek sana iyi gelecek. Burcundaki Ay azalan evresindeyken duygusal yüklerini bırakmak ve eski bir kırgınlığı geride bırakmak için de güçlü bir zaman.

Maddi olarak ev için planladığın bir alım ya da tadilat masrafı gözden geçirilmeli. Kariyerindeki bir sorumluluğun karşılığını almak için somut bir adım atmanın da vakti geldi.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs romantizm alanında ilerlerken partnerinle geçmişte yaşadığınız güzel anları anmak aranızı ısıtır. Kalbin boştaysa eski bir hayranlık yeniden gün yüzüne çıkabilir; duygularını açmadan önce karşındakinin ne hissettiğini anlamaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…