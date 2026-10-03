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Yengeç Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev ve aile sorumlulukların ile kariyer hedeflerin arasında sıkışmış hissedebilirsin. Satürn'ün Güneş'e karşıt duruşu özellikle bir yöneticinin talepleri ya da iş yükü aile zamanına taştığında kendini gösterebilir. Bugün sınırlarını net çizmek ve ev halkından destek istemek sana iyi gelecek. Burcundaki Ay azalan evresindeyken duygusal yüklerini bırakmak ve eski bir kırgınlığı geride bırakmak için de güçlü bir zaman.

Maddi olarak ev için planladığın bir alım ya da tadilat masrafı gözden geçirilmeli. Kariyerindeki bir sorumluluğun karşılığını almak için somut bir adım atmanın da vakti geldi.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs romantizm alanında ilerlerken partnerinle geçmişte yaşadığınız güzel anları anmak aranızı ısıtır. Kalbin boştaysa eski bir hayranlık yeniden gün yüzüne çıkabilir; duygularını açmadan önce karşındakinin ne hissettiğini anlamaya çalış.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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