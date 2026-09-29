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Yengeç Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yaratıcı bir işte ya da çocuklarla ilgili bir konuda bugün sezgilerin çok güçlü çalışıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi içinden geçenleri söze dökmeni kolaylaştırıyor; ailende uzun süredir konuşulmayan bir meseleyi açmak zor başlasa da rahatlatıcı bir sonuca ulaşabilir. Ay'ın gizli alanına, yani İkizler'e girişiyle birlikte günün sonunda kalabalıktan çekilip kendine zaman ayırmak isteyeceksin.

Maddi olarak hobilerine, eğlenceye ya da çocuklara yaptığın harcamalar gözünden kaçmıyor. Sık tekrar eden küçük masrafları not etmek, bütçendeki bir boşluğu kapatmanı sağlar. Sevdiklerinle yapacağın ücretsiz bir etkinlik de keyfini kaçırmadan tasarruf etmene yardım eder.

Gelelim aşka. İlişkindeysen yapacağın içten bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Yengeç olarak duygularını saklamak yerine açıkça ifade edersen, karşındakinin de aynı şekilde açıldığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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