Sevgili Yengeç, yaratıcı bir işte ya da çocuklarla ilgili bir konuda bugün sezgilerin çok güçlü çalışıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi içinden geçenleri söze dökmeni kolaylaştırıyor; ailende uzun süredir konuşulmayan bir meseleyi açmak zor başlasa da rahatlatıcı bir sonuca ulaşabilir. Ay'ın gizli alanına, yani İkizler'e girişiyle birlikte günün sonunda kalabalıktan çekilip kendine zaman ayırmak isteyeceksin.

Maddi olarak hobilerine, eğlenceye ya da çocuklara yaptığın harcamalar gözünden kaçmıyor. Sık tekrar eden küçük masrafları not etmek, bütçendeki bir boşluğu kapatmanı sağlar. Sevdiklerinle yapacağın ücretsiz bir etkinlik de keyfini kaçırmadan tasarruf etmene yardım eder.

Gelelim aşka. İlişkindeysen yapacağın içten bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Yengeç olarak duygularını saklamak yerine açıkça ifade edersen, karşındakinin de aynı şekilde açıldığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…