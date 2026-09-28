Sevgili Yengeç, Boğa'dan bugün adım atmayan Ay, duygusal dünyanı bugün alışılmadık bir huzurla dolduruyor; partnerinle geçirdiğin sıradan bir an bile bugün özel bir anlam kazanabilir. Aslan burcunda ikinci gününü yaşayan Mars, sevdiklerini koruma isteğini biraz daha güçlendiriyor.

Bekar Yengeç ise duygularını saklamak yerine bugün olduğu gibi göstermeyi seçerse, karşısındaki kişiden beklediği karşılığı bulma ihtimali artacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…