Sevgili Yengeç, evinle ya da ailenle ilgili biriken bir duygu bugün ilişkine de sızabilir; bu yoğunluk, dolunayın etkisiyle her zamankinden belirgin hissedilebilir. Bu duyguyu içine atmak yerine partnerinle paylaşman, aranızdaki bağı güçlendirecek.

Bekar Yengeçler ise geçmişte kalan bir duygunun bugün son kez yüzeye çıktığını, ardından hafiflediğini fark edebilir; bu duygusal arınma onu yeni bir başlangıca hazırlayabilir. Kendine şefkatle yaklaşması, bu süreci kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…