Sevgili Yengeç, ailenle ya da evinle ilgili bir konu bugün zirveye ulaşabilir; biriken bir duygu bugün açığa çıkabilir. Bu yoğunluğu bastırmak yerine kabul etmen, bugün yaşanan Koç Dolunayı'nın da desteğiyle konuyu çözüme kavuşturmana yardımcı olacak.

Evinle ilgili beklediğin bir gelişme bugün netleşebilir; uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün almak kolaylaşacak. Bu kararı ailenle paylaşman, üzerindeki yükü hafifletecek.

Gelelim aşka. Evindeki ya da geçmişindeki bir duygu bugün ilişkine de sızabilir; partnerin senden bağımsız bir tavır beklerken, sen güvenlik arayışınla baş başa kalabilirsin. Bu ikilemi içine atmak yerine paylaşman, aranızdaki bağı güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…