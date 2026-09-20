Sevgili Yengeç, Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte karşına çıkabilecek sıra dışı bir teklife hemen cevap vermek zorunda değilsin; gündüzün güvenli temposunu koruyup kararını bir süre erteleyebilirsin.

Maddi olarak bir harcamayı ailenle mi yoksa kendi başına mı yapacağına bugün karar vermen gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak farklı bir seçenek seni biraz tereddütte bıraksa da, ihtiyaçlarını sıraya koyman doğru kararı bulmana yardımcı olacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, ev ya da aile ile ilgili bir konuda partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu farkı hemen çözmeye çalışmak yerine birbirini dinlemek, günün sonunda konuyu kendiliğinden yumuşatacak. Bekar Yengeçler ise alışık olmadığı doğrudan bir tavırla karşılaşabilir, bu netlik ilk anda ürkütücü gelse de zamanla güven verici bulunabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…