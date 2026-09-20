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Yengeç Burcu right-white
21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte karşına çıkabilecek sıra dışı bir teklife hemen cevap vermek zorunda değilsin; gündüzün güvenli temposunu koruyup kararını bir süre erteleyebilirsin.

Maddi olarak bir harcamayı ailenle mi yoksa kendi başına mı yapacağına bugün karar vermen gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak farklı bir seçenek seni biraz tereddütte bıraksa da, ihtiyaçlarını sıraya koyman doğru kararı bulmana yardımcı olacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Yengeçler, ev ya da aile ile ilgili bir konuda partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu farkı hemen çözmeye çalışmak yerine birbirini dinlemek, günün sonunda konuyu kendiliğinden yumuşatacak. Bekar Yengeçler ise alışık olmadığı doğrudan bir tavırla karşılaşabilir, bu netlik ilk anda ürkütücü gelse de zamanla güven verici bulunabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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