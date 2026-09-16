Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Yay burcunda tüm gün ilerlemesi ev ile iş arasındaki dengenizi zorluyor. İçinizdeki güvenli, tanıdık düzen isteğine rağmen bugün işte biraz daha esnek, biraz daha maceracı bir tavır sergilemeniz sizden bekleniyor olabilir; bu size zor gelse de deneyin.

Para konusunda bugün aile ya da ev ile ilgili beklenmedik bir harcama gündeme gelebilir; bu genelde bir seyahat ya da bir değişiklik isteğinden doğar. Bütçenizi esnetmeden önce gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu bir kez daha düşünün.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler bugün partnerinin evden, rutinden uzaklaşma isteğiyle karşılaşabilir; bu isteği bir tehdit olarak değil taze bir soluk olarak görmeyi deneyin. Bekar Yengeçler ise bugün tanıdık çevresinin dışında, belki bir gezi ya da etkinlik sırasında biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…